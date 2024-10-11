Армия России взяла под контроль поселок в километре от важного транспортного узла в ДНР

МО РФ: ВС России взяли под контроль поселок Островское в ДНР

Вооруженные силы России (ВС) взяли под контроль поселок Островское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве сообщили, что в боях за населенный пункт участвовали бойцы группировки войск «Южная». За неделю на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 4790 бойцов.

Известно, что Островское находится в километре от важного транспортного узла ДНР — города Курахово.

Также сегодня, 11 октября, Минобороны сообщило, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Гродовка.