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13:26, 11 октября 2024Россия

Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Гродовки в ДНР

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Активными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

За неделю в боях с формированиями группировки «Центр» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 3370 бойцов, четыре танка, в числе которых были немецкие Leopard, и 11 боевых бронированных машин.

Ранее, 19 сентября, стало известно, что бойцы ВСУ практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка (украинское название — Покровск) под Красноармейском в ДНР. Как заявили в силовых структурах, в населенном пункте остаются лишь точечные и немногочисленные очаги сопротивления со стороны украинских военных.

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      Никита Абрамов
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