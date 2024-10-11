Минобороны России сообщило о взятии под контроль Гродовки в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Активными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

За неделю в боях с формированиями группировки «Центр» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 3370 бойцов, четыре танка, в числе которых были немецкие Leopard, и 11 боевых бронированных машин.

Ранее, 19 сентября, стало известно, что бойцы ВСУ практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка (украинское название — Покровск) под Красноармейском в ДНР. Как заявили в силовых структурах, в населенном пункте остаются лишь точечные и немногочисленные очаги сопротивления со стороны украинских военных.