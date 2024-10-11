Автомобилистам дали совет по смене зимней резины

Автоэксперт Субботин посоветовал выбирать зимнюю резину в зависимости от климата

Выбирать зимнюю резину необходимо в зависимости от климатических условий своего региона, считает автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин. В разговоре с «Лентой.ру» он дал совет по смене автомобильных шин.

«Сначала нужно определиться, какие покрышки нужны — шипованные либо нешипованные, так называемые фрикционные зимние шины. Шипованные стоят дороже, фрикционные стоят дешевле. Если ездить по городу, не выезжать на обледенелые дороги, иногда выезжать за город, то достаточно будет зимних нешипованных фрикционных шин. Если мороз будет минус 15 и ниже, то предпочтительнее будут нешипованные шины. Фрикционные шины лучше себя ведут на льду, чем шипованные, шип не успевает проколоть лед. Если приходится ездить где-то по горам и извилистым дорогам — это шипованные шины, весь северо-запад — это шипованные шины», — сказал автоэксперт.

Также специалист рекомендует изучить тесты шин, которые делают независимые компании. По его словам, рекомендуемая температура для смены резины — это плюс 5 градусов на улице. Он советует делать это тогда, когда снег только начинает выпадать

«Нужно отталкиваться от параметров своего кошелька. Позволяет брать хорошие покрышки — бери, не позволяет — не бери. (...) Можно посмотреть отзывы на всякий случай. Люди, которые пишут отзывы о том, что они проехали 20 тысяч километров, — на такие отзывы не стоит обращать внимание. Только на отзывы пробилась ли покрышка или нет, можно ее отбалансировать или нет», — добавил он.

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