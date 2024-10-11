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02:28, 11 октября 2024Бывший СССР

Белоруссия ввела лицензии на вывоз яблок и капусты

Белоруссия ввела лицензии на вывоз яблок, лука и белокочанной капусты

Фото: shilpa poonattil / Unsplash

Белоруссия ввела лицензии на вывоз из государства яблок, репчатого лука и белокочанной капусты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко, сообщила пресс-служба правительства Белоруссии в своем Telegram-канале.

Вывоз продукции будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с Минским городским исполнительным комитетом.

«Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Республике Беларусь и потребности страны в ней на момент согласования лицензии», — говорится в сообщении.

Ранее Норвегия присоединилась к санкциям ЕС, введенным против Белоруссии 29 июня. Отмечается, что указанные ограничения направлены на несколько секторов экономики постсоветского государства, включая торговлю, сферу услуг и транспорт, а «ряд мер санкционного режима против России распространяется и на Белоруссию».

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      Маргарита Пименова
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