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10:43, 8 октября 2024Экономика

Европейская страна присоединилась к санкциям ЕС против экономики Белоруссии

Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Норвегия присоединилась к санкциям ЕС, введенным против Белоруссии 29 июня. Об этом со ссылкой на МИД этой европейской страны сообщает РИА Новости.

Отмечается, что указанные ограничения направлены на несколько секторов экономики постсоветского государства, включая торговлю, сферу услуг и транспорт, а «ряд мер санкционного режима против России распространяется и на Белоруссию».

В частности, речь идет о запрете транзита через территорию республики огнестрельного оружия, товаров и технологий двойного назначения и связанных с морским судоходством. Также запрет распространят на инвестиции в сфере энергетики, поставки предметов роскоши, импорт минеральных продуктов, сырой нефти, золота и алмазов.

Комментируя соответствующие шаги Евросоюза, в МИД Белоруссии ранее заявили, что «новые ограничительные меры — совершенно проходной этап». В свою очередь президент Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране смогли адаптироваться в условиях введенных Западом «фашистских и незаконных» санкций.

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      Дмитрий Воронин
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