Белоруссия прокомментировала санкции Евросоюза

В МИД Белоруссии назвали проходным этапом для страны санкции Евросоюза

Санкции Европейского союза (ЕС), введенные против Белоруссии, являются проходным этапом для страны. Новые ограничения прокомментировал официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

«Для нас же эти новые ограничительные меры — совершенно проходной этап. У нас много планов развития, активно работает экономика и, честно сказать, впереди очень много дел и проектов», — сказал он.

Глаз отметил, что разные санкции ЕС объединяет их полная бесперспективность достижения деструктивных целей. По его словам, чем раньше это поймут в ЕС, тем меньше вреда они нанесут европейскому бизнесу.

29 июня в Совете ЕС заявили о распространении на Белоруссию ряда санкций, введенных против России. Как объяснили представители Евросоюза, будет запрещена перевозка грузов автотранспортом, зарегистрированным в республике.