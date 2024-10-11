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11:39, 11 октября 2024Россия

Белоусов посмотрел на уничтожение украинской техники в зоне СВО и попал на видео

Министру обороны России Белоусову показали уничтожение украинской техники
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и посмотрел на уничтожение украинской техники в зоне специальной военной операции (СВО). Посещение Белоусовым «Рубикона» попало на видео, кадры публикует Telegram-канал Минобороны.

На видео Белоусов изучает снятые беспилотниками кадры, слушает доклад специалистов, а также знакомится с создаваемой центром техникой — среди прочего министру показали дрон-детекторы, выявляющие БПЛА противника.

Министру сообщили, что беспилотные расчеты «Рубикона» уничтожили более 400 единиц техники Вооруженных сил Украины, а также около 800 площадных целей.

«В заключение Андрей Белоусов провел на площадке совещание (...). Даны поручения сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО», — подытожили в Минобороны.

Ранее, 19 сентября, площадку по производству беспилотников посетил президент России Владимир Путин.

ЖЗЛ
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