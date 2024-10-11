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06:59, 11 октября 2024Россия

Беспилотники ВСУ попытались атаковать еще один регион России

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Два украинских беспилотника уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он уточнил, что перехваченные дроны относились к типу самолетных. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет, добавил глава региона. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Ростовскую область. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили четыре дроны севернее Каменска-Шахтинского. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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      Марина Совина
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