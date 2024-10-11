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05:46, 11 октября 2024Россия

ВСУ ночью атаковали российский регион

Губернатор Голубев: за ночь в Ростовской области сбили 4 БПЛА

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на пятницу, 11 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников пытались атаковать Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он уточнил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили четыре дроны севернее Каменска-Шахтинского. Предварительно, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее стало известно о падении американской ракеты HIMARS в Донецке. Она упала во дворе многоквартирного дома в спальном районе. По словам местной жительницы, сначала был слышен треск, а затем в небе появились вспышки. В результате атаки никто не пострадал.

До этого беспилотник ВСУ атаковал пожарных в Лисичанске. Личный состав группы пожарных успел скрыться в безопасном месте.

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      Марина Совина
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