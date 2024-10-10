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22:53, 10 октября 2024Бывший СССР

В Донецке упала ракета HIMARS

РИА Новости: ракета РСЗО HIMARS упала во дворе дома в Донецке

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Во дворе многоквартирного дома в Донецке упала американская ракета HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Савченко. В момент падения ракеты поблизости были люди и машины, но никто не пострадал. По словам очевидицы, сначала раздался треск, а затем были видны вспышки в небе. После этого жители укрылись в подъезде, а когда вышли, обнаружили ракету.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по школе в Белгородской области с помощью беспилотника. Детей в момент удара в школе не было, поскольку их перевели на дистанционное обучение.

До этого ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской Запорожской области.

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      Марина Совина
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