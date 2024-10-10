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16:46, 10 октября 2024Бывший СССР

Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в Лисичанске

Беспилотник ВСУ атаковал пожарных ЛНР в Лисичанске, пострадавших нет

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал пожарных в Лисичанске. В результате атаки пострадавших нет, сообщает в Telegram пресс-служба МЧС по Луганской народной республике (ЛНР).

«Сегодня в 12:40 во время возвращения в пожарно-спасательную часть с места ликвидации пожара сотрудников МЧС России атаковал беспилотник», — говорится в публикации.

Отмечается, что личный состав группы пожарных успел скрыться от атаки в безопасном месте, повреждения получило оборудование спасателей.

Ранее украинские беспилотники атаковали пожарную часть МЧС в Горловке. По данным ведомства, беспилотники тогда трижды сбросили боеприпасы на территорию части.

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      Глеб Палехов
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