Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:29, 11 октября 2024Путешествия

Блогерша описала русскую деревню на Аляске фразой «из достопримечательностей — кладбище»

Фото: Wikimedia Commons

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала на Аляске и заехала в русскую деревню под названием Вознесенка. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественница отметила, что на улицах деревни совсем не было людей. «Из достопримечательностей — только кладбище — закрытая территория с зеленым газоном и безымянные могилы», — такой фразой описала она увиденное.

Материалы по теме:
«Я думал лишь о том, чтобы остаться в живых» Россиянин рисковал жизнью ради снимков белых медведей. Зачем ему это?
«Я думал лишь о том, чтобы остаться в живых»Россиянин рисковал жизнью ради снимков белых медведей. Зачем ему это?
27 ноября 2023
«Если вы упали духом — замерзнете» Путешественник, побывавший в Арктике более 30 раз, о выживании и Северном полюсе
«Если вы упали духом — замерзнете»Путешественник, побывавший в Арктике более 30 раз, о выживании и Северном полюсе
10 мая 2017

По словам Ершовой, по дороге в Вознесенку и в самой деревне повсюду встречался борщевик. «Сорняк как-то символизирует внутреннюю борьбу: русские борются с американской действительностью, а борщевик — с землей Аляски. Но никто особо не борется с борщевиком, как будто не замечают или стараются не видеть этот треш», — пояснила она.

Автор публикации также рассказала, что дома в деревне выглядели скромно, а на улицах чувствовался запах ладана, доносившийся из старых церквей. Несмотря на традиционные заборы и русскую скромность, местные жители пользуются огромными американскими пикапами, добавила россиянка.

«Мы ожидали увидеть что-то более аутентичное — трактора, "Москвичи", но вот он, типичный трак — громадный, словно не вмещающийся в этот тихий уголок», — удивилась Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала путешествие на Аляску на автомобиле фразой «не для слабонервных». По ее словам, машина то и дело подскакивала на выбоинах и трещинах, а асфальт заканчивался неожиданно.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      «Сейчас у него агония». Командир спецназа «Ахмат» высказался о судьбе Зеленского на фоне провалов ВСУ

      Российские военные уничтожили антенны Starlink ВСУ

      В России пообещали освободить всех пленных в Курской области

      Алаудинов рассказал о панике в рядах ВСУ в Курской области

      Унесенного ураганом «Милтон» рыбака нашли в ста километрах от побережья Мексики

      Назначена дата суда над рэпером P. Diddy

      В Москве иностранец объяснил перевод денег террористам долгом

      Россиян предупредили о появлении опасных супербактерий из-за антибиотиков и антисептиков

      Россиянам назвали самый выгодный способ купить тур на море зимой

      Врачи развеяли популярный миф о каше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше