Блогерша описала русскую деревню на Аляске фразой «из достопримечательностей — кладбище»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала на Аляске и заехала в русскую деревню под названием Вознесенка. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественница отметила, что на улицах деревни совсем не было людей. «Из достопримечательностей — только кладбище — закрытая территория с зеленым газоном и безымянные могилы», — такой фразой описала она увиденное.

По словам Ершовой, по дороге в Вознесенку и в самой деревне повсюду встречался борщевик. «Сорняк как-то символизирует внутреннюю борьбу: русские борются с американской действительностью, а борщевик — с землей Аляски. Но никто особо не борется с борщевиком, как будто не замечают или стараются не видеть этот треш», — пояснила она.

Автор публикации также рассказала, что дома в деревне выглядели скромно, а на улицах чувствовался запах ладана, доносившийся из старых церквей. Несмотря на традиционные заборы и русскую скромность, местные жители пользуются огромными американскими пикапами, добавила россиянка.

«Мы ожидали увидеть что-то более аутентичное — трактора, "Москвичи", но вот он, типичный трак — громадный, словно не вмещающийся в этот тихий уголок», — удивилась Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала путешествие на Аляску на автомобиле фразой «не для слабонервных». По ее словам, машина то и дело подскакивала на выбоинах и трещинах, а асфальт заканчивался неожиданно.

