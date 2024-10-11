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00:54, 11 октября 2024Мир

Бывшего полицейского обвинили в совращении более 200 детей

Бывшего полицейского из Уэльса осудили за совращение детей в Snapchat

Фото: Henry Nicholls / Reuters

В Уэльсе бывшего полицейского обвинили в совращении более 200 детей. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Экс-сотрудник правоохранительных органов общался с подростками через мессенджер Snapchat. В прошлом году его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, недавно мужчине предъявили обвинение в «хранении непристойных изображений» и сокрытии улик. По данным телеканала, его мать также причастна к преступлению. Она признала вину в «извращении хода правосудия». Женщину освободили под залог, однако ей грозит тюремное заключение.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал людей не ехать в Британию, так как там освобождают осужденных педофилов.

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      Марина Совина
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