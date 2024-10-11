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14:53, 11 октября 2024Силовые структуры

Бывшей сотруднице «Уралвагонзавода» дали 12,5 года за продажу сведений Украине

Суд дал 12,5 года экс-сотруднице УВЗ Мухаметовой за госизмену в пользу Украины

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Свердловский облсуд приговорил к 12,5 года жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову за госизмену в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что она продала украинской разведке сведения военно-технического характера. Женщина работала оператором на «Уралвагонзаводе» (УВЗ) и вместе с мужем — бывшим инженером предприятия Данилой Мухаметовым — решила продать чертежи военно-технического характера иностранной спецслужбе за 100 тысяч рублей.

Суд установил вину Мухаметовой по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Ее и супруга задержали в 2023 году в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле.

В ФСБ считают, что эти данные могли быть использованы против Вооруженных сил России во время проведения специальной военной операции. В ходе обысков у Мухаметовых дома нашли «предметы шпионской деятельности». На допросе они заявили, что планировали потратить полученные деньги на жизнь.

Супругов судили раздельно в закрытом режиме. Суд над Данилой Мухаметовым начался 3 октября.

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      Любовь Ширижик
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