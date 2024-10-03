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15:19, 3 октября 2024Силовые структуры

Российского инженера начали судить за передачу Украине чертежей «Уралвагонзавода»

Начался суд над экс-инженером УВЗ Мухаметовым за передачу Украине чертежей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Свердловском облсуде начался процесс над бывшим инженером «Уралвагонзавода» (УВЗ) Данилой Мухаметовым, которого обвинили в госизмене после передачи им украинской разведке чертежей предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело рассматривает судья Андрей Минеев, который прежде приговорил к 16 годам заключения журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича за шпионаж.

На первом заседании Мухаметову продлили срок ареста до 17 марта 2025 года. По версии следствия, он с супругой Викторией, которая работала оператором на УВЗ, передал украинским спецслужбам чертежи военно-технического характера, получив вознаграждение в 100 тысяч рублей. На допросе они заявили, что планировали потратить полученные деньги на жизнь. В ФСБ считают, что эти данные могли быть использованы против Вооруженных сил России во время проведения специальной военной операции. В ходе обысков у Мухаметовых дома нашли «предметы шпионской деятельности».

Супругов задержали в марте 2023 года за мелкое хулиганство: как указано в административном протоколе они нецензурно выражались в центре Екатеринбурга и нарушали общественный порядок, за что получили 12 суток ареста. Мухаметовы отрицали указанные в протоколе события. При выходе из спецприемника их задержали уже сотрудники ФСБ и вменили госизмену.

Супругов судят отдельно друг от друга в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Белгородский облсуд приговорил гражданина России к 12,5 года лишения свободы за госизмену.

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      Любовь Ширижик
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