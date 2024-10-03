Отправлявший деньги ВСУ россиянин сел на 12,5 года за госизмену

УФСБ: в Белгороде суд дал 12,5 года мужчине за госизмену, он финансировал ВСУ

Белгородский облсуд приговорил гражданина России к 12,5 года лишения свободы за госизмену. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

По данным УФСБ, мужчина выступал против проведения специальной военной операции. Он отправлял финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в Волгоградский областной суд поступило дело о госизмене, возбужденное в отношении сжегшего Коран Никиты Журавеля.