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13:02, 3 октября 2024Силовые структуры

Отправлявший деньги ВСУ россиянин сел на 12,5 года за госизмену

УФСБ: в Белгороде суд дал 12,5 года мужчине за госизмену, он финансировал ВСУ

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Белгородский облсуд приговорил гражданина России к 12,5 года лишения свободы за госизмену. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

По данным УФСБ, мужчина выступал против проведения специальной военной операции. Он отправлял финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в Волгоградский областной суд поступило дело о госизмене, возбужденное в отношении сжегшего Коран Никиты Журавеля.

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      Любовь Ширижик
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