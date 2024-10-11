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11:04, 11 октября 2024Мир

Экс-посол США раскрыл позицию Вашингтона по членству Украины в НАТО в 2007

NYT: глава Госдепа Райс в 2007 году дала понять, что Украина не вступит в НАТО
Уильям Тейлор

Уильям Тейлор. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор рассказал, что экс-госсекретарь США Кондолиза Райс дала понять несогласие Вашингтона с проектом вступления Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС). Воспоминания дипломата публикует газета The New York Times.

«В конце 2007 года на встрече послов США в европейских столицах в Вашингтоне я спросил тогдашнего госсекретаря Кондолизу Райс, поддержим ли мы план членства Украины в Европейском союзе на саммите в Бухаресте. Секретарь, несколько смущенный, дал понять, что мы не будем этого делать», — рассказал посол.

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По словам Тейлора, союзники США по НАТО — «что особенно важно, Германия» — разделили позицию Белого дома по членству Украины в обоих блоках.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о вступлении Украины в НАТО без части территории, контроль над которой Запад признает за Киевом.

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      Виктория Кондратьева
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