Экс-посол США раскрыл позицию Вашингтона по членству Украины в НАТО в 2007

NYT: глава Госдепа Райс в 2007 году дала понять, что Украина не вступит в НАТО

Бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор рассказал, что экс-госсекретарь США Кондолиза Райс дала понять несогласие Вашингтона с проектом вступления Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС). Воспоминания дипломата публикует газета The New York Times.

«В конце 2007 года на встрече послов США в европейских столицах в Вашингтоне я спросил тогдашнего госсекретаря Кондолизу Райс, поддержим ли мы план членства Украины в Европейском союзе на саммите в Бухаресте. Секретарь, несколько смущенный, дал понять, что мы не будем этого делать», — рассказал посол.

По словам Тейлора, союзники США по НАТО — «что особенно важно, Германия» — разделили позицию Белого дома по членству Украины в обоих блоках.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о вступлении Украины в НАТО без части территории, контроль над которой Запад признает за Киевом.