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11:32, 11 октября 2024Мир

Бывший посол США раскрыл приватный разговор Путина и Буша об Украине в 2008 году

Экс-посол Тейлор: Путин в 2008 году заявил Бушу, что Украина не является страной
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Россия — НАТО в Бухаресте в 2008 году в приватной беседе с американским лидером Джорджем Бушем-младшим якобы заявлял, что Украина не является настоящей страной. Об этом в статье для газеты The New York Times (NYT) напомнил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.

«Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами», — заявил Путин, наклонившись к уху Буша-младшего, сидящего на отведенном ему месте. Тейлор также напомнил, что уже тогда госсекретарю США Кондолизе Райс удалось добиться включения в итоговое коммюнике заявления, подтверждающего, что Украина в конечном итоге вступит в НАТО, но без каких-либо указаний на то, когда и как.

«Если бы НАТО направило Украину и Грузию на путь к членству в НАТО в 2008 году, то возможно, что не было бы ни конфликта с Грузией в 2008 году, ни сегодняшнего ужасного конфликта Москвы и Киева», — заключил бывший дипломат в своей статье.

Ранее Тейлор рассказал, что экс-госсекретарь США Кондолиза Райс еще в 2007 году дала понять, что Вашингтон не согласен с проектом вступления Украины в НАТО и Европейский союз. По его словам, союзники США по НАТО — «что особенно важно, Германия» — разделили позицию Белого дома по неприемлемости членства Украины в обеих организациях.

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      Дмитрий Сотак
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