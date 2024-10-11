Генпрокуратура проверит цены на проезд в транспорте

Генпрокуратура проверит доступность общественного транспорта и цены на проезд

Генпрокуратура оценит доступность общественного транспорта в России и проверит цены на проезд. Соответствующее поручение дал Игорь Краснов, говорится на сайте надзорного ведомства.

Целью проверки заявлено снижение аварийности на дорогах и устранение столпотворения на остановках. Также мероприятия призваны ускорить своевременное обслуживание и обновление автопарка. В том числе планируется проверить транспортные компании на соблюдение условий осуществления перевозок и организацию работы водителей.

Проверки, как сообщается, затронут также новые субъекты РФ: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В ходе надзорных мероприятий на этих территориях будет оценено качество и степень интеграции местной транспортной системы в российское законодательство.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне стали все реже пользоваться услугами такси, предпочитая общественный транспорт и личные авто. Главным образом, отказ оправдан высокими расценками на проезд. Среди других причин называют долгое ожидание, грязный салон и отсутствие детского кресла.