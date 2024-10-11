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20:34, 11 октября 2024Экономика

Части водителей отсоветовали менять шины на шипованные

Автоэксперт Кадаков: для езды по асфальту зимой авто не нужны шипованные шины

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Для езды преимущественно по асфальту зимой не обязательно менять шины авто на шипованные. Такой совет дал части водителей автоэксперт Максим Кадаков в беседе с «360.ru».

По словам специалиста, шины с шипами нужны для лучшего сцепления со снегом и льдом. «Считаю, что шипованные шины не нужны, если будете ездить только по асфальту. Я сам который год выбираю резину без шипов и прекрасно езжу», — подчеркнул Кадаков.

Автоэксперт рассказал, что для асфальта на зиму подойдут фрикционные, или нешипуемые шины — они более универсальны, но есть риск не очень хорошего сцепления со льдом. При этом шипованные шины могут не подойти для езды по асфальту — например, создавать лишний шум.

При выборе размера шин Кадаков призвал ориентироваться на рекомендации производителя машины, а при выборе рисунка протектора — отталкиваться от необходимых задач. Так, асимметричный обеспечит лучшее сцепление с дорогой, а симметричный — устойчивость и маневренность. Важно, чтобы индекс скорости и нагрузки шин подходил к характеристикам авто, а сама резина была качественной, подчеркнул специалист.

Ранее московским автомобилистам рассказали, что можно не задумываться о переходе на зимнюю резину до 20 октября. При этом в других регионах России уже можно начинать переобувать машины, считают синоптики.

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      Нина Ташевская
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