Части водителей отсоветовали менять шины на шипованные

Автоэксперт Кадаков: для езды по асфальту зимой авто не нужны шипованные шины

Для езды преимущественно по асфальту зимой не обязательно менять шины авто на шипованные. Такой совет дал части водителей автоэксперт Максим Кадаков в беседе с «360.ru».

По словам специалиста, шины с шипами нужны для лучшего сцепления со снегом и льдом. «Считаю, что шипованные шины не нужны, если будете ездить только по асфальту. Я сам который год выбираю резину без шипов и прекрасно езжу», — подчеркнул Кадаков.

Автоэксперт рассказал, что для асфальта на зиму подойдут фрикционные, или нешипуемые шины — они более универсальны, но есть риск не очень хорошего сцепления со льдом. При этом шипованные шины могут не подойти для езды по асфальту — например, создавать лишний шум.

При выборе размера шин Кадаков призвал ориентироваться на рекомендации производителя машины, а при выборе рисунка протектора — отталкиваться от необходимых задач. Так, асимметричный обеспечит лучшее сцепление с дорогой, а симметричный — устойчивость и маневренность. Важно, чтобы индекс скорости и нагрузки шин подходил к характеристикам авто, а сама резина была качественной, подчеркнул специалист.

Ранее московским автомобилистам рассказали, что можно не задумываться о переходе на зимнюю резину до 20 октября. При этом в других регионах России уже можно начинать переобувать машины, считают синоптики.