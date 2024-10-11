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15:39, 11 октября 2024Экономика

Москвичам назвали сроки перехода на зимнюю резину

Вильфанд: москвичам можно не думать о зимней резине до 20 октября

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Московским автомобилистам можно не задумываться о переходе на зимнюю резину ближайшую неделю. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По словам метеоролога, сейчас менять резину рано. «Если шипованные шины, то точно рановато. Совершенно рановато. Да и для не шипованых тоже еще рановато. До 20 числа можно еще потерпеть», — рассказал он.

При этом Вильфанд добавил, что в другие регионы переход на зимнюю резину уже сейчас станет резонным. Это касается территории к востоку от столицы, в том числе регионов Урала и Приволжья.

Ранее синоптики предупредили о скором приходе снега в Москву. Прогнозы синоптиков показывают, что первый снег может пойти в столице в начале следующей недели.

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      Александра Качан
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