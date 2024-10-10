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17:22, 10 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о снеге

Синоптик Леус: в начале следующей недели в Москве может пойти снег

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В начале следующей недели в Москве может пойти снег. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что погода на Русской равнине становится по-настоящему осенней. Так, минувшая среда, 9 октября, стала самым холодным днем с начала осени в Москве — столбики термометров не смогли подняться даже выше семи градусов тепла. Помимо этого, специалист заявил, что, хотя в интернете появлялись сообщения о том, что в столице прошел снег, ни одна из метеостанций региона его не зафиксировала.

По словам Леуса, рабочая неделя, наоборот, завершится мощной волной тепла, сформированной выходящим на север Скандинавии циклоном. Под его влиянием воздух в пятницу, 11 октября, прогреется до 12-17 градусов. Суббота, 12 октября, будет более прохладной — температура составит плюс 10-15 градусов, пройдут кратковременные локальные дожди. В ночь на воскресенье, 13 октября, в Подмосковье вероятны заморозки, а днем температура в столичном регионе поднимется не выше 5-10 градусов тепла, добавил синоптик.

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Между тем следующая неделя начнется с более холодной погоды. «В понедельник на погоду начнет оказывать влияние приближающийся с юга циклон. Ночью похолодание усилится, и первые заморозки будут возможны уже и в столице, ожидается минус два — плюс три градуса Цельсия, а днем вместе с облаками придут и небольшие дожди, которые в условия низких температур в ночь на вторник местами могут сопровождаться небольшим мокрым снегом», — поделился информацией Леус. В данный же момент температура в Москве примерно на три градуса превышает климатическую норму, заключил он.

Ранее в этот же день метеоролог Александр Ильин порекомендовал автомобилистам из Москвы поменять резину с летней на зимнюю.

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      Полина Кислицына
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