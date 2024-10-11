Участник СВО пожаловался на разваливающийся на глазах 70-летний дом

В Челябинске боец СВО рискует оказаться под завалами собственного дома

В Челябинске боец специальной военной операции (СВО) признался, что рискует оказаться под завалами собственного дома. О ситуации пишет местное отделение Народного фронта.

Двухэтажный многоквартирный дом на улице Котина разваливается на глазах, сетуют местные жители. По их словам, за 70 лет все перекрытия в здании прогнили и превратились в труху, кирпичная вентиляция практически рассыпалась, подвал затоплен. Часть кровли уже обрушилась, упав на натяжной потолок в одной из квартир. В помещениях стоит запах сырости и плесени. «У меня больше жилья нет (...). Все трещит, все упадет. Потолок рухнет, и меня накроет», — возмущается участник СВО.

При этом дом все еще не признан аварийным. Несмотря на обветшалое состояние здания, сроки капремонта только сдвигаются. Работы планировалось провести семь лет назад, но они были перенесены на 2033 год. На жалобы собственников управляющая компания не откликается. Права жильцов теперь отстаивают общественники. Активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить обслуживающую организацию и ускорить расселение дома.

Ранее сообщалось о затянувшихся сроках расселения одного из аварийных домов в Оренбургской области. Новое жилье собственникам не могут предоставить уже 18 лет. Между тем пятиквартирный барак, построенный больше 80 лет назад, уже стоит без фундамента.