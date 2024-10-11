Четверых подростков осудили в российском регионе за ограбление ветерана СВО

В суд в Приморье вынес приговор четырем подросткам, избившим участника СВО

В Приморье Уссурийский районный суд вынес приговор в отношении четверых подростков за ограбление участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судебной системы Приморья.

Одному подсудимому назначено два года и 15 дней воспитательной колонии, двум другим — по два года и еще одному несовершеннолетнему — год и десять месяцев. Их признали виновными по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

По данным суда, в январе 2024 года четверо подростков в городе Уссурийск, предварительно договорившись, проникли в квартиру участника СВО. Для этого они постучали в дверь, закрыв дверной глазок, а когда им открыли, вломились и закрылись изнутри. Нападавшие требовали деньги, а затем, надев перчатки для единоборств, начали избивать пострадавшего, снимая это на камеру. Удары наносили руками и ногами в область головы. Подростки скрылись с места преступления, похитив телефон потерпевшего.

Ранее сообщалось, что россиянин угрожал продавцам похожей на гранату зажигалкой и попал под суд.