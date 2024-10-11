Демократы решили обратиться в суд в случае победы Трампа на выборах

Конгрессмен Томпсон: демократы могут оспорить в суде победу Трампа на выборах

Представители Демократической партии США могут обратиться в суд в случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и оспорить ее. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Бенни Томпсон, сообщает портал Axios.

По словам конгрессмена, в американском законодательстве достаточно положений для того, чтобы проигравшие, которые «чувствуют себя ущемленными», могли обратиться в суд.

Издание также отмечает, что Трамп и его сторонники уже готовят почву для того, чтобы не допустить победы на выборах действующего вице-президента США Камалы Харрис, и подали более 100 исков, оспаривающих избирательные процедуры.

При этом член Палаты представителей Конгресса США демократ Джейми Раскин в интервью порталу подчеркнул, что если Трамп «выиграет свободные, справедливые и честные выборы», то демократы признают его победу.

Ранее экс-президент США отказался от повторных дебатов с Харрис. По словам политика, Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена, что, по мнению бывшего президента, делает дальнейшие дебаты бессмысленными. Трамп отметил, что на данный момент лидирует в опросах, и его отрыв от соперницы увеличивается с каждым днем.