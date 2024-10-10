Трамп отказался от новых дебатов с Камалой Харрис

Трамп отказался от нового раунда дебатов с Камалой Харрис

Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Я принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой 4 сентября, но она отказалась», — написал Трамп. По словам политика, Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена, что, по мнению бывшего президента, делает дальнейшие дебаты бессмысленными.

Помимо этого, Дональд Трамп отметил, что на данный момент лидирует в опросах, и его отрыв от соперницы увеличивается с каждым днем.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новый президент США, который будет избран 5 ноября, не должен «искать приключений» вдали от берегов страны и ему следует сосредоточиться на внутриполитических проблемах. Он добавил что для России не имеет значения, победит ли на выборах Трамп или Харрис.