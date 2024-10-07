Лавров пожелал Трампу и Харрис не искать приключений за десятки тысяч миль

Лавров: новый хозяин Белого дома не должен искать приключений вдали от США

Новый президент США, который будет избран 5 ноября, не должен «искать приключений» вдали от берегов страны и ему следует сосредоточиться на внутриполитических проблемах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek, опубликованному на сайте ведомства.

«Но в целом было бы логично, чтобы хозяин Белого дома, кем бы он или она ни были, сосредоточился на решении проблем своей страны и не искал приключений за десятки тысяч миль от американских берегов. Этого, уверен, желают и американские избиратели», — рассказал дипломат.

Лавров также добавил, что для России не имеет значения, победит ли кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп или его оппонент от демократов Камала Харрис. По его словам, в Соединенных Штатах сложился «двухпартийный консенсус» в отношении сдерживания Москвы.

20 сентября Лавров заявил, что слова президента России Владимира Путина о поддержке Харрис на предстоящих президентских выборах были шуткой. В частности, он напомнил, что российский лидер неоднократно прибегает к шуткам в ходе публичных выступлений.