Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис на выборах в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шуткой слова президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах. Об этом глава МИД России заявил в интервью Sky News Arabia, видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

«Президент России Владимир Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора», — подчеркнул дипломат.

Лавров отметил, что российский лидер неоднократно прибегает к шуткам в ходе публичных выступлений. Министр отметил, что не видит разницы между избирательными кампаниями в США на длительный период времени.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался помогать США «расшифровывать» слова Путина про Харрис. Он также подчеркнул, что президент комментирует вопросы журналистов, связанные с международной повесткой.