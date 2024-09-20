Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 20 сентября 2024Мир

Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис

Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис на выборах в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шуткой слова президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах. Об этом глава МИД России заявил в интервью Sky News Arabia, видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

«Президент России Владимир Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора», — подчеркнул дипломат.

Лавров отметил, что российский лидер неоднократно прибегает к шуткам в ходе публичных выступлений. Министр отметил, что не видит разницы между избирательными кампаниями в США на длительный период времени.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался помогать США «расшифровывать» слова Путина про Харрис. Он также подчеркнул, что президент комментирует вопросы журналистов, связанные с международной повесткой.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис

      Раскрыт неочевидный способ зарекомендовать себя перед арендодателем

      SpaceX в письме Конгрессу раскритиковала американского регулятора

      В российском городе отменили концерт Стаса Михайлова

      Названы три сигнала о необходимости сделать паузу в занятиях спортом

      Дуа Липа в облегающей майке приспустила штаны на фото

      Лавров пригрозил «хозяевам украинского режима» российским оружием

      Фигуранты дела о стрельбе у офиса Wildberriеs заявили о желании уйти на СВО

      Пашинян заявил о развитии отношений с США

      Бывшего священника оставили в колонии по делу о хищении денег, икон и техники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше