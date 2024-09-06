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13:46, 6 сентября 2024Мир

В Кремле отказались помогать США «расшифровывать» слова Путина про Харрис

Песков призвал Запад самим расшифровать заявления Путина о Харрис
СюжетВыборы президента США 2024
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Quinn Glabicki / Reuters

Пусть зарубежные страны сами «расшифровывают» тон высказываний президента России Владимира Путина о вице-президенте США и кандидате на пост главы государства Камале Харрис. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, давайте не будем их лишать такой возможности», — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что президент комментирует вопросы, связанные с международной повесткой, когда ему их задают журналисты.

Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке сказал, что «фаворитом» России на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако он покинул предвыборную гонку. Российский президент отметил, что Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать его преемницу Камалу Харрис, поэтому Москва последует его совету.

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      Виктория Кондратьева
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