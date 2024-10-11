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13:16, 11 октября 2024Экономика

Названы самые дешевые «параллельные» иномарки

Autonews: самой дешевой серой иномаркой в России стал Onix за 2,1 млн рублей

Фото: emirhankaramuk / Shutterstock / Fotodom

Из крупных российских автосалонов исчезли иномарки, ввезенные по схеме параллельного импорта, которые можно было бы купить по цене ниже 2,1 миллиона рублей. Издание Autonews назвало пять самых бюджетных моделей.

Самой дешевой серой иномаркой стал переднеприводный седан Chevrolet Onix. Модель с турбомотором 1,2 литра и автоматической коробкой передач продают за 2,1 миллиона рублей.

Далее идет Hyundai Bayon с двигателем 1,4 литра и «автоматом» стоимостью 2,2 миллиона рублей. Официально машина никогда не продавалась в России, но стала довольно популярной.

Третьим стал семиместный китайский кроссовер Soueast DX8S, своего рода альтернатива Skoda Kodiaq. По сути, он представляет собой перелицованный автомобиль Jetour X70S, который производит китайский автоконцерн Chery, с 1,5-литровым турбомотором и шестиступенчатым «роботом». Купить автомобиль можно за 2,225 миллиона рублей.

На четвертом месте идет хетчбэк Kia Picanto, самый доступный автомобиль популярного корейского бренда. За 2,3 миллиона рублей можно стать владельцем машины 2023 года с двигателем объемом один литр.

Замыкает пятерку немецкий Volkswagen Bora из Китая 2022 года выпуска с мотором 1,5 литра и автоматической коробкой передач. В Москве его можно приобрести за 2,45 миллиона рублей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные страховых компаний сообщила о том, что с начала 2024 года стоимость автомобильных запчастей в России увеличилась в среднем на 78 процентов. Рекорд по подорожанию комплектующих принадлежит Skoda — плюс 264 процента.

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      Платон Щукин
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