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15:55, 11 октября 2024Силовые структуры

Директор швейной фабрики стал фигурантом дела за дачу взяток чиновнику Минобороны России

СК возбудил дело против главы фабрики за дачу взяток Демчику из Минобороны РФ
Владимир Демчик

Владимир Демчик. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело против гендиректора Княгинской швейной фабрики Александра Свистунова, который подозревается в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Сумма незаконного вознаграждения составила четыре миллиона рублей за привлечение предприятия к исполнению госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд Российской армии на общую сумму свыше 574 миллионов рублей. Взятка была передана Демчику в 2017 году.

Свистунов арестован по решению 235-го гарнизонного военного суда.

Полковник запаса Владимир Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года, а затем стал заместителем генерального директора ООО «Текстильная торговая компания». Его арестовали 6 августа, предъявив обвинения в получении взятки в размере четырех миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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