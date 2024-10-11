Discord оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 миллиона рублей за два эпизода, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В ходе мониторинга социальной сети Discord 08.07.2024 и 11.07.2024 Роскомнадзором были выявлены факты непринятия владельцем социальной сети Discord мер по ограничению доступа к противоправной информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию, смену пола, размещенной в сети», — указано в решение суда. По данным материалов дела, запрещенная информация была опубликована на платформе 29 июня 2024 года, однако доступ к ней не был ограничен.

Доступ к Discord в связи с нарушением требований российского законодательства заблокировали в России 8 октября. В Роскомнадзоре уточнили, что нарушенные сервисом нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенную информацию.

В ведомстве сообщили, что в адрес Discord было направлено множество требований удалить противоправную информацию, но платформа не выполнила их. Также, напомнили в Роскомнадзоре, в 2023 году компанию оштрафовали на шесть миллионов рублей за неудаление такого контента, однако мессенджер проигнорировал и судебное решение.