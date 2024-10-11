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09:01, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Discord оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ

Фото: Primakov / Shutterstock / Fotodom

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 миллиона рублей за два эпизода, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В ходе мониторинга социальной сети Discord 08.07.2024 и 11.07.2024 Роскомнадзором были выявлены факты непринятия владельцем социальной сети Discord мер по ограничению доступа к противоправной информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию, смену пола, размещенной в сети», — указано в решение суда. По данным материалов дела, запрещенная информация была опубликована на платформе 29 июня 2024 года, однако доступ к ней не был ограничен.

Доступ к Discord в связи с нарушением требований российского законодательства заблокировали в России 8 октября. В Роскомнадзоре уточнили, что нарушенные сервисом нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенную информацию.

В ведомстве сообщили, что в адрес Discord было направлено множество требований удалить противоправную информацию, но платформа не выполнила их. Также, напомнили в Роскомнадзоре, в 2023 году компанию оштрафовали на шесть миллионов рублей за неудаление такого контента, однако мессенджер проигнорировал и судебное решение.

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      Олег Давыдов
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