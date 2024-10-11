Двое россиян получили срок и лишились машины за хранение и сбыт 11 килограммов наркотиков

В Прикамье два жителя получили 7 и 15 лет колонии за хранение и сбыт наркотиков

Кунгурский городской суд Пермского края приговорил двух жителей региона к 7 и 15 годам колонии строгого режима по делу о наркотиках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статьям о незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков. Им также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей, а их машину, используемую для перевозки запрещенных веществ, конфисковали в доход государства.

Следствие и суд установили, что в июне 2022 года мужчины вошли в организованную преступную группу, которая действовала на территории Пермского края, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Через интернет они распространяли наркотики бесконтактным способом, оборудовав в Кунгурском округе многочисленные тайники. Мужчин задержали в мае 2023 года, из оборота изъяли более 11 килограммов наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанут двое мужчин по делу о контрабанде кокаина в грузе с манго.