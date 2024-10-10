Двоих россиян осудят по делу о контрабанде 200 килограммов кокаина в грузе с манго

В Петербурге двоих мужчин осудят по делу о контрабанде кокаина в грузе с манго

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело против местных жителей Дмитрия Антипова и Александра Маркова о контрабанде крупной партии кокаина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, в 2023 году неустановленные лица купили и доставили контрабандным путем в Петербург 200 килограммов упакованного в брикеты кокаина на три миллиарда рублей. Наркотик спрятали под обшивкой морского контейнера, в котором перевозилось манго из Перу. После выгрузки фрукта соучастники переместили контейнер в промышленную зону на окраине города. Там 30 марта были задержаны обвиняемые: они демонтировали тайник и пытались забрать запрещенные вещества.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее в Хабаровске задержали 39-летнего местного жителя, который скрыл 23 килограмма наркотиков в автомобильном двигателе.

