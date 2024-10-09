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11:45, 9 октября 2024Силовые структуры

Россиянин скрыл в автомобильном двигателе 23 килограмма наркотиков и попался

В Хабаровске поймали мужчину, спрятавшего посылку с 23 кг наркотиков в двигателе

Фото: УТ МВД России по ДФО

В Хабаровске задержали 39-летнего местного жителя, который скрыл 23 килограмма наркотиков в автомобильном двигателе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»). Силовикам он рассказал, что планировал продавать наркотики крупными партиями с помощью тайников-закладок на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

По данным правоохранителей, в интернете мужчина ответил на объявление о трудоустройстве. Тогда с ним связался некий анонимный куратор. По его поручению фигурант забирал запрещенные вещества из указанных мест в Московском регионе. Он маскировал их в грузовиках и пересылал железнодорожным транспортом на Дальний Восток.

По информации официального представителя МВД России, злоумышленника задержали в Хабаровске, когда он получал посылку, которую сам же и отправил из Москвы. Наркотики он замаскировал и спрятал в корпусе автомобильного двигателя. Во время обысков оперативники обнаружили и изъяли более 23 килограммов различных наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Калининграде полицейские обнаружили наркотики в посылке с электрогенератором.

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      Анна Габай
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