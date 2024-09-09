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10:19, 9 сентября 2024Силовые структуры

Российские полицейские нашли наркотики в посылке с электрогенератором

В Калининграде полицейские нашли наркотики в посылке с электрогенератором

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

В Калининграде полицейские обнаружили наркотики в посылке с электрогенератором. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в почтовом отправлении из Московской области полицейские нашли топливный бак. Внутри него лежали четыре свертка с N-метилэфедроном массой полкилограмма. Посылка была адресована 42-летней жительнице Калининграда. Сотрудники МВД изъяли запрещенные вещества и задержали получательницу, когда она пыталась сделать закладку.

Выяснилось, что россиянка получала от кураторов крупные партии наркотиков, расфасовывала и раскладывала их по тайникам. Против нее возбуждено дело по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее в Подольске полицейские задержали мужчину с рюкзаком, наполненным наркотиками.

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      Екатерина Кашурникова
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