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20:58, 6 сентября 2024Силовые структуры

Российские полицейские задержали мужчину с набитым наркотиками рюкзаком

В Подольске полиция поймала наркодилера с рюкзаком, в котором было 6 кг веществ

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Подольске полицейские задержали мужчину с рюкзаком, набитым наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о ранее неоднократно судимом 39-летнем наркодилере. Его поймали на улице Пионерской. Из рюкзака изъяли шесть полимерных пакетов и 82 свертка, обмотанных изолентой. В них было вещество в виде белых кристаллических гранул.

Эксперты установили, что у задержанного было четыре килограмма сильнодействующего психостимулятора и два килограмма эфедрона. Мужчина приобрел наркотики, расфасовал для дальнейшего распространения через тайники-закладки на территории Московской области. В отношении его возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, он арестован.

4 сентября сообщалось, что в Крыму задержали 16-летнего подростка и его 19-летнего подельника, занимавшихся наркоторговлей.

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      Любовь Ширижик
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