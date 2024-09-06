Российские полицейские задержали мужчину с набитым наркотиками рюкзаком

В Подольске полиция поймала наркодилера с рюкзаком, в котором было 6 кг веществ

В Подольске полицейские задержали мужчину с рюкзаком, набитым наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о ранее неоднократно судимом 39-летнем наркодилере. Его поймали на улице Пионерской. Из рюкзака изъяли шесть полимерных пакетов и 82 свертка, обмотанных изолентой. В них было вещество в виде белых кристаллических гранул.

Эксперты установили, что у задержанного было четыре килограмма сильнодействующего психостимулятора и два килограмма эфедрона. Мужчина приобрел наркотики, расфасовал для дальнейшего распространения через тайники-закладки на территории Московской области. В отношении его возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, он арестован.

4 сентября сообщалось, что в Крыму задержали 16-летнего подростка и его 19-летнего подельника, занимавшихся наркоторговлей.