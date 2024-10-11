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15:57, 11 октября 2024Из жизни

12 туристов застряли на глубине 300 метров под землей на шесть часов

В США 12 человек провели под землей шесть часов из-за поломки лифта

Фото: Plazak / Wikimedia

В штате Колорадо, США, спасли 12 человек, которые застряли под землей во время экскурсии и провели там шесть часов. Об этом сообщает Fox News.

Золотой рудник Молли Кэтлин не функционирует с 1960-х годов, но остается открытым для экскурсий. Когда лифт, ведущий в шахты, сломался на глубине 150 метров, в нем находилась одна из таких групп. Она состояла из 12 туристов, в том числе двоих детей. Их смогли оперативно доставить на поверхность. Лишь одного человека спасти не удалось.

Из-за поломки лифта еще 12 человек застряли на глубине 300 метров. Спасатели установили с ними связь по радио и следили за их состоянием. Тем временем на шахту прибыли инженеры. Им удалось починить лифт, и всех оказавшихся в ловушке перевезли наверх. Спасенным предоставили питьевую воду, стулья и одеяла, а также дали возможность переночевать в гостиничных номерах.

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Ранее сообщалось, что в ЮАР преступная группировка вылезла из-под земли и захватила дом 65-летнего пенсионера ради туннеля, ведущего к руднику с платиной. По словам его жены, преступники установили строгие правила для семьи и угрожали расправой за их невыполнение.

Их время пришло!
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      Юлия Юткина
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