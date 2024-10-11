Названы преимущества покупки квартиры на первом этаже

Эксперт Пысин: первый этаж — экономный способ расширить жилплощадь

Покупка жилья на первом этаже — способ экономно расширить жилплощадь. Преимущества такой категории квартир РИАМО назвал гендиректор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин.

Как правило, квартиры на первом этаже обходятся дешевле на 5-15 процентов, поэтому за счет такой покупки можно практически без доплаты увеличить имеющуюся жилплощадь, пояснил эксперт. В целом жилье на первом этаже — хороший вариант для покупки при ограниченном бюджете. В этом случае на задний план отходят известные недостатки таких квартир. И на сегодняшний день спрос на такие лоты только растет. «С учетом высоких цен на квартиры в Москве всегда найдется тот покупатель, которому в первую очередь будет важен бюджет, поэтому определенный уровень спроса на такие варианты всегда сохраняется», — отметил Пысин.

Целевой аудиторией квартир на первом этаже являются пожилые и малоподвижные граждане. Помимо них, такие объекты пользуются популярностью среди страдающих клаустрофобией и боязнью лифтов. В целом многие недостатки такой жилплощади зависят от криминогенности района и состояния конкретного дома. «Действительно встречаются дома, где первые этажи распложены низко и с улицы в окно можно рассмотреть все, что происходит в квартире. Встречаются подвальные помещения, которые находятся в плохом состоянии, из них постоянно доносятся какие-то неприятные запахи. Существуют просто не очень благоприятные для жизни районы», — рассказал специалист.

Ранее россияне описали жилье своей мечты. Как оказалось, порядка 70 процентов респондентов не мыслят идеальную квартиру без разнесенных спален. Также лучшим планировочным решением опрошенные назвали мастер-спальню и объединенную кухню-гостиную.