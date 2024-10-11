Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:38, 11 октября 2024Экономика

Названы преимущества покупки квартиры на первом этаже

Эксперт Пысин: первый этаж — экономный способ расширить жилплощадь

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупка жилья на первом этаже — способ экономно расширить жилплощадь. Преимущества такой категории квартир РИАМО назвал гендиректор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин.

Как правило, квартиры на первом этаже обходятся дешевле на 5-15 процентов, поэтому за счет такой покупки можно практически без доплаты увеличить имеющуюся жилплощадь, пояснил эксперт. В целом жилье на первом этаже — хороший вариант для покупки при ограниченном бюджете. В этом случае на задний план отходят известные недостатки таких квартир. И на сегодняшний день спрос на такие лоты только растет. «С учетом высоких цен на квартиры в Москве всегда найдется тот покупатель, которому в первую очередь будет важен бюджет, поэтому определенный уровень спроса на такие варианты всегда сохраняется», — отметил Пысин.

Материалы по теме:
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах» Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
26 ноября 2021
Камерная дача 10 фактов о доме в Форосе, ставшем тюрьмой для Горбачева
Камерная дача10 фактов о доме в Форосе, ставшем тюрьмой для Горбачева
19 августа 2016

Целевой аудиторией квартир на первом этаже являются пожилые и малоподвижные граждане. Помимо них, такие объекты пользуются популярностью среди страдающих клаустрофобией и боязнью лифтов. В целом многие недостатки такой жилплощади зависят от криминогенности района и состояния конкретного дома. «Действительно встречаются дома, где первые этажи распложены низко и с улицы в окно можно рассмотреть все, что происходит в квартире. Встречаются подвальные помещения, которые находятся в плохом состоянии, из них постоянно доносятся какие-то неприятные запахи. Существуют просто не очень благоприятные для жизни районы», — рассказал специалист.

Ранее россияне описали жилье своей мечты. Как оказалось, порядка 70 процентов респондентов не мыслят идеальную квартиру без разнесенных спален. Также лучшим планировочным решением опрошенные назвали мастер-спальню и объединенную кухню-гостиную.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Под Москвой совершено покушение на помощника депутата Госдумы. Он работал в Чечне, а Кадыров называл его преступником

      В объявлениях на «Авто.ру» детализировали информацию о скидках

      Правоохранители назвали покушение на помощника российского депутата спланированным

      В России стало не хватать одного вида помещений

      Российский военкор фразой «противник не бежит» описал бои с ВСУ в Курской области

      Мужчина неожиданно разбогател на 19 миллионов рублей накануне дня рождения

      Украинский шпион получил 13 лет за сбор и передачу данных о российских военных

      Под Москвой пенсионер едва не оглох после чистки ушей спичкой

      Задержание еще троих членов банды Басаева попало на видео

      В Кремле раскрыли детали разговора Путина с президентом Пакистана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше