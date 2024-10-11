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17:08, 11 октября 2024Мир

Франция вызвала посла Израиля после обстрела миротворцев ООН

Reuters: Франция вызвала посла Израиля из-за обстрела миротворцев ООН

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Франция вызвала посла Израиля из-за обстрела силами страны миротворцев ООН возле базы Накура на юге Ливана. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Эти атаки представляют собой серьезные нарушения международного права и должны быть немедленно прекращены», — приводит агентство заявление Министерства иностранных дел Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция требует от Израиля как можно скорее завершить военные операции. Он также поручил французскому министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро провести консультации на Ближнем Востоке по деэскалации в Ливане и Газе.

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      Максим Габриелян
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