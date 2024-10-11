Франция вызвала посла Израиля после обстрела миротворцев ООН

Reuters: Франция вызвала посла Израиля из-за обстрела миротворцев ООН

Франция вызвала посла Израиля из-за обстрела силами страны миротворцев ООН возле базы Накура на юге Ливана. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Эти атаки представляют собой серьезные нарушения международного права и должны быть немедленно прекращены», — приводит агентство заявление Министерства иностранных дел Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция требует от Израиля как можно скорее завершить военные операции. Он также поручил французскому министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро провести консультации на Ближнем Востоке по деэскалации в Ливане и Газе.