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12:34, 11 октября 2024Бывший СССР

Генпрокуратура Грузии рассказала о причастности Саакашвили к покушению

Interpress: Саакашвили дал задание следить за соратником перед покушением
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Генпрокуратуре Грузии рассказали о роли экс-президента Михаила Саакашвили в деле о покушении на своего соратника Гиви Таргамадзе в 2016 году. Об этом пишет издание Interpress.

По словам представителя Генпрокуратуры, об этом сообщил признанный виновным в покушении Дарчо Хечуашвили. Экс-президент дал ему задание следить за Таргамадзе для того, чтобы «контролировать и контролировать». Причина — в недоверии экс-президента к соратнику из-за возможного сотрудничества с правящей партией «Грузинская мечта».

Хечуашвили заявил, что задание от Саакашвили о наблюдении за Таргамадзе передал их общий знакомый. Ему обвиняемый позвонил в день покушения и сообщил о местонахождении соратника экс-президента, после чего его машина взорвалась. Таргамадзе выжил, но получил ранения.

Хечуашвили позже признали виновным в покушении и назначили ему 18 лет лишения свободы.

Ранее Михаил Саакашвили выступил против извинений перед осетинами. По его словам, заявление основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о раскаянии перед осетинским народом является «прямой капитуляцией перед Россией».

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      Сергей Болиев
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