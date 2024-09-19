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18:56, 19 сентября 2024Бывший СССР

Саакашвили выступил против извинений перед осетинами

Экс-президент Грузии Саакашвили выступил против извинений перед Южной Осетией

Фото: Irakli Gedenidze / AP

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил против извинений перед осетинами. Об этом сообщает NewsGeorgia.

Экс-президент Грузии назвал недавнее заявление основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили об извинениях перед Южной Осетией «прямой капитуляцией перед Россией».

Саакашвили добавил, что нынешнее правительство Грузии, по его мнению, готовится признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Ранее премьер-министр Грузии и глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал Саакашвили главным инициатором войны 2008 года в Южной Осетии. Он назвал экс-президента позором страны и обвинил его в начале наступления на Цхинвали.

14 сентября Бидзина Иванишвили заявил о намерении Грузии извиниться перед осетинами за войну 2008 года. Это вызвало широкий резонанс среди оппозиционных сил и родственников погибших военнослужащих в том конфликте.

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      Сергей Болиев
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