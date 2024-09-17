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16:09, 17 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии назвал инициатора войны с Южной Осетией

Премьер Грузии Кобахидзе: Саакашвили начал войну с Южной Осетией
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Hollie Adams / Reuters

Премьер-министр Грузии и глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал бывшего президента страны Михаила Саакашвили инициатором войны 2008 года в Южной Осетии. Его слова приводит издание InterPressNews.

«В резолюции Совета Европы четко сказано, что 7 августа "режим Саакашвили" начал широкомасштабные боевые действия, а потом там написано, что за этим последовало ответное нападение со стороны России», — сказал глава грузинского кабмина.

Кобахидзе также обвинил оппозицию в том, что она не видит этого факта. Он назвал Саакашвили позором страны, говоря об оппозиции и влиянии бывшего президента Грузии на нее.

Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о намерении Грузии извиниться перед осетинами за войну 2008 года. Это вызвало широкий резонанс среди оппозиции и родственников погибших участников конфликта.

Саакашвили был задержан властями в 2021 году после возвращения в Грузию. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) назвала его политическим заключенным.

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      Сергей Болиев
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