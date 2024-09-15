В Грузии прошли акции протеста после слов об извинениях перед осетинами за войну 2008 года

В Грузии прошли акции после слов Иванишвили об извинениях перед осетинами

В Грузии прошли акции протестов против заявления основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили о необходимости извиниться перед жителями Южной Осетии за военный конфликт 2008 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным телекомпании, митингующие в Тбилиси, Кутаиси и Батуми во время своих выступлений называли Иванишвили предателем. Акция в столице Грузии прошла перед зданием парламента.

Кроме того, семьи погибших во время конфликта 2008 года грузинских военных публикуют в социальных сетях посты с извинениями перед погибшими за слова Иванишвили.

Накануне, 14 сентября, Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую в 2008 года развязал бывший грузинский президент Михаил Саакашвили в 2008 году. Он добавил, что в случае победы на парламентских выборах правящей партии, все виновные в организации войны 2008 года будут привлечены к ответственности.