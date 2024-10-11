Германия разместит спецназ на объектах Балтийского моря

Германия разместит спецназ GSG 9 на объектах инфраструктуры Балтийского моря

Власти Германии разместят спецназ быстрого реагирования GSG 9 на объектах энергетической инфраструктуры Балтийского моря. Об этом пишет газета Spiegel.

«[Министр внутренних дел Германии Нэнси] Фейзер решила, что в будущем GSG 9 разместит морское оперативное подразделение в Нойштадте в земле Шлезвиг-Гольштейн. Благодаря этому силы, специализирующиеся на антитеррористических операциях, смогут быстрее вмешиваться в кризисные ситуации», — отмечается в материале издания.

Дополнительно подчеркивается, что одной из причин усилить безопасность в регионе стали диверсии на ветках газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия выделит 600 миллионов евро на военную помощь Украине. По словам политика, основной акцент в военной помощи Киеву Берлин будет делать на средствах противовоздушной обороны (ПВО).