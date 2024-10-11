Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:30, 11 октября 2024Мир

Германия разместит спецназ на объектах Балтийского моря

Германия разместит спецназ GSG 9 на объектах инфраструктуры Балтийского моря

Фото: Alex Grimm / Reuters

Власти Германии разместят спецназ быстрого реагирования GSG 9 на объектах энергетической инфраструктуры Балтийского моря. Об этом пишет газета Spiegel.

«[Министр внутренних дел Германии Нэнси] Фейзер решила, что в будущем GSG 9 разместит морское оперативное подразделение в Нойштадте в земле Шлезвиг-Гольштейн. Благодаря этому силы, специализирующиеся на антитеррористических операциях, смогут быстрее вмешиваться в кризисные ситуации», — отмечается в материале издания.

Дополнительно подчеркивается, что одной из причин усилить безопасность в регионе стали диверсии на ветках газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия выделит 600 миллионов евро на военную помощь Украине. По словам политика, основной акцент в военной помощи Киеву Берлин будет делать на средствах противовоздушной обороны (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание

      Лавров сообщил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке

      МИД Польши сообщил о сокращении количества выдаваемых россиянам виз

      Два сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника

      Жители российского города остались без труб отопления в холода

      Названа портящая сексуальную жизнь безобидная привычка

      В России подорожала красная икра

      На Эвересте нашли останки альпиниста, пропавшего сто лет назад. Возможно, это он первым покорил самую высокую гору мира

      Стало известно о настроении Овечкина из-за разговоров о погоне за Гретцки

      «Это будут разочарованные в жизни люди». Зумеры не хотят работать и ходят на собеседования с родителями. Что с ними?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше