Шольц объявил о выделении многомиллионной помощи Украине

Канцлер ФРГ Шольц анонсировал выделение 600 млн евро на военную помощь Украине

Германия выделит 600 миллионов евро на военную помощь Украине. Об этом объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

По словам политика, основной акцент в военной помощи Киеву Берлин будет делать на средствах противовоздушной обороны (ПВО).

Он также сообщил, что Германия вместе с партнерами к концу года предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около 1,4 миллиарда евро. В него войдут новые системы ПВО IRIS-T и Skynex, танки, броневики, ударные беспилотники, радары и артиллерийские снаряды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию после своего визита в Ватикан. Отмечается, что у украинского лидера запланирована встреча с канцлером Германии, которому он, как пишет агентство, расскажет о «плане победы». На брифинге перед переговорами Зеленский заявил, что хотел бы видеть завершение конфликта не позднее 2025 года.