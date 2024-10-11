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16:16, 11 октября 2024Мир

Шольц объявил о выделении многомиллионной помощи Украине

Канцлер ФРГ Шольц анонсировал выделение 600 млн евро на военную помощь Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия выделит 600 миллионов евро на военную помощь Украине. Об этом объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

По словам политика, основной акцент в военной помощи Киеву Берлин будет делать на средствах противовоздушной обороны (ПВО).

Он также сообщил, что Германия вместе с партнерами к концу года предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около 1,4 миллиарда евро. В него войдут новые системы ПВО IRIS-T и Skynex, танки, броневики, ударные беспилотники, радары и артиллерийские снаряды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию после своего визита в Ватикан. Отмечается, что у украинского лидера запланирована встреча с канцлером Германии, которому он, как пишет агентство, расскажет о «плане победы». На брифинге перед переговорами Зеленский заявил, что хотел бы видеть завершение конфликта не позднее 2025 года.

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      Семен Александров
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