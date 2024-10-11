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16:05, 11 октября 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл с визитом в Германию

Зеленский прибыл в Германию для встречи с Шольцем

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию после своего визита в Ватикан, передает украинское агентство УНИАН в Telegram.

Отмечается, что у украинского лидера запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом, которому он, как пишет агентство, расскажет о «плане победы». На брифинге перед переговорами Зеленский заявил, что хотел бы видеть завершение конфликта не позднее 2025 года.

Ранее Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском возвращение украинских пленных из России. Как именно Ватикан может поспособствовать гуманитарному обмену с Россией, не уточняется.

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      Валентин Карант
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