Зеленский прибыл с визитом в Германию

Зеленский прибыл в Германию для встречи с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию после своего визита в Ватикан, передает украинское агентство УНИАН в Telegram.

Отмечается, что у украинского лидера запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом, которому он, как пишет агентство, расскажет о «плане победы». На брифинге перед переговорами Зеленский заявил, что хотел бы видеть завершение конфликта не позднее 2025 года.

Ранее Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском возвращение украинских пленных из России. Как именно Ватикан может поспособствовать гуманитарному обмену с Россией, не уточняется.