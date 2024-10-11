Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение пленных

Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском возвращение украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском возвращение украинских пленных из России. Об этом украинский лидер рассказал в Telegram.

«Вопрос возвращения наших людей домой из плена был главным во время встречи с Папой Римским Франциском. Рассчитываем на содействие Святого Престола возвращению домой пленных», — говорится в публикации.

Как именно Ватикан может поспособствовать гуманитарному обмену с Россией, не уточняется.

Ранее стало известно, что понтифик негативно относится к ударам по России дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины. По его мнению, это приведет к эскалации конфликта и к еще большим разрушениям в обеих странах