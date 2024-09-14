Раскрыта позиция Папы Римского по ударам ВСУ вглубь России

Глава союза староверов: Папа Римский негативно относится к ударам по России

Папа Римский Франциск негативно относится к ударам по России дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакты с Понтификом, передает «Газета.Ru».

«Папа Франциск выступает против поставок любых дальнобойных вооружений Украине считая, что это приведет к эскалации, и приведет к еще большим разрушениям как на Украине, так и в России», — рассказал представитель союза.

Севастьянов подчеркнул, что Франциск выступает за скорейшее начало мирных переговоров между Россией и Украиной и пресечение любых попыток эскалации конфликта.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Украина передала США и Великобритании цели для ударов по России западным дальнобойным оружием. Авторы материала подчеркивают, что Киев хотела запросить американские ракеты ATACMS, однако Вашингтон отказался их предоставить, так как обозначенные для ударов российские аэродромы находятся вне зоны досягаемости.