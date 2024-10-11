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09:22, 11 октября 2024Силовые структуры

Глава «Башкиравтодора» и три сообщника предстанут перед судом за многомиллионные хищения

В Башкирии будут судить главу «Башкиравтодора» и трех сообщников за хищения

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Башкирии перед судом предстанет гендиректор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов и трое его сообщников по делу о хищении более 152 миллионов рублей при строительстве дороги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

По данным следствия, при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» и Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации ГО город Уфа заключили контракты с АО «Башкиравтодор» на реконструкцию автомобильной дороги «Бирск — Тастуба — Сатка» и улицы Пугачева в городе Уфе.

В 2021-2022 годах обвиняемые с целью хищения бюджетных средств на реконструкции дорожных объектов, заключили договоры с двумя аффилированными компаниями ООО «КИВИ» и ООО «Баштрнаслогистик» на транспортировку строительных материалов. В рамках этих договоров они подготовили подложные товарно-транспортные накладные и путевые листы, которые заказчик принял без проверки и произвел полный расчет. Полученные средства сообщники использовали по своему усмотрению, нанеся ущерб региональному бюджету более 152 миллионов рублей.

Директор ООО «КИВИ» с целью легализации похищенных средств, провел несколько сделок на общую сумму более 132 миллионов рублей от имени компании. Также в мае 2023 года он предложил действующему в тот момент министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан взятку в размере пяти миллионов рублей за помощь в получении денег с АО «Башкиравтодор» и общее покровительство.

Благодаря принятым следствием мерам возмещен ущерб на 8,7 миллиона рублей, а также наложен арест на имущество обвиняемых и их родственников на сумму более 150 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что полиция уличила сотрудницу Минцифры в хищении миллиона из фонда зарплаты.

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      Артем Соколов
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